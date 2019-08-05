Игровые ноутбуки Mi Gaming Laptop

Старшая конфигурация Mi Gaming Laptop получила Intel Core i7-9750 H (2,6 ГГц, Turbo Boost до 4,5 ГГц), видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ. Все модели, по заверению производителя, способны проработать до 4,5 часов в режиме воспроизведения видео.Продвинутая модификация весит 2,3 килограмма и немного отличается габаритами — они составляют 378 х 250 х 29,8 мм. Этот вариант построен на базе шестиядерного Intel Core i7-9750H с частотой 2,6 ГГц (в режиме Turbo Boost — до 4,5 ГГц). За графические возможности устройства отвечает NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 ГБ видеопамяти GDD R6. Модель получила 16 ГБ ОЗУ и SSD-накопитель на 512 ГБ. Операционная система, набор портов и список интерфейсов аналогичны базовой версии.Лэптоп работает под управлением Windows 10 Home, имеет 4 USB-порта 3.0, HDMI-порт 3,5-мм аудиоразъём, стереодинамики, 1-мегапиксельную веб-камеру и слот для карт памяти SD. Аппарат также получил модули Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac и гигабитный LAN-порт. Габариты устройства составляют: 364 х 265,2 х 20,9 мм, вес — 2,7 килограмма.В базовой конфигурации ноутбук оснащен четырехъядерным процессором Intel Core i5-9300H с тактовой частотой 2,4 ГГц (до 4,1 ГГц при использовании Turbo Boost), 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, SSD-накопителем на 512 ГБ и дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 ГБ видеопамяти GDD R6.О стоимости новинок пока неизвестно.