Игровой 4K HDR-проектор BenQ X3000i оценен в €1900

Новинка также характеризуется тремя интерфейсами HDMI 2.0b, модулем с предустановленной ОС Android 10, одним разъемом USB Type-A 2.0, портом RS232, разъемом 12 В, 3,5-мм аудиогнездом, оптическим выходом S/PDIF, двумя динамиками на 10 Вт, возможностью 1,3-кратного увеличения, проекцией изображения размером 120 дюймов на расстоянии 3 метров, максимальным световым потоком 3000 лм, коэффициентом контрастности с включенным затемнением источника света 500 000:1, массой 6,4 кг и типичной потребляемой мощностью 330 Вт. Цена проектора составляет 1900 евро.