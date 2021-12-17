Игровой 4K-монитор Acer Predator X32 FP готов к выходу

Сетевые источники поделились подробностями об игровом мониторе Acer Predator X32 FP, официальный релиз которого ожидается на январской выставке CES 2022. Итак, новинка характеризуется 32-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, 99% охватом цветовой палитры Adobe RGB, показателем Delta E<2, подсветкой Mini LED для локального затемнения с 576 зонами с независимой регулировкой, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, кадровой частотой 165 Гц, разъемом HDMI 2.1, интерфейсом USB Type-C с функцией передачи энергии мощностью 90 Вт, KVM-переключателем для работы с одним комплектом клавиатуры и мыши на двух разных ПК.