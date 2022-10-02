Игровой ПК Alienware Aurora R15 получил графику GeForce RTX 4090

Компания Dell пополнила ассортимент игровых персональных компьютеров топовой моделью Alienware Aurora R15, цены и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Сейчас известно, что новинка основана на чипах Intel Core тринадцатого поколения, графических адаптерах GeForce RTX 40, которые еще не появились в продаже, жидкостном охлаждении, оперативной памяти стандарта DDR5-4800 и блоке питания мощностью до 1350 Вт. Вероятно, позже появятся конфигурации с видеокартами Radeon RX 6000 и RX 7000. Напомним, что видеокарты GeForce RTX 40 станут доступны для покупки 12 октября, а новые процессоры Intel – 20 октября.

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