Игровой ПК Corsair Vengeance i7200 оценен в $2800

Компания Corsair пополнила ассортимент игровых десктопов моделью Vengeance i7200, которая построена на аппаратной платформе Intel Comet Lake. Новинка характеризуется десятиядерным процессором Core i9-10850K с тактовой частотой от 3,6 ГГц до 5,2 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 в конфигурации 4 по 8 ГБ, твердотельным накопителем M.2 NVMe SSD на 1 ТБ, 3,5-дюймовым жёстким диском на 2 ТБ, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, сетевым контроллером 2.5G Ethernet, модулями Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.0, интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 2.0, HDMI и DisplayPort, жидкостным охлаждением центрального процессора, размерами 452:230:466 мм и массой 14 кг. Цена ПК составляет 2800 долларов.

Комментарии и отзывы Corsair Vengeance i7200
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