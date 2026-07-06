Мини-ПК Beelink EQi 304 оценен в 510 долларов

Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью EQi 304, которая базируется на новом 5-ядерном 5-поточном чипе Intel Wildcat Lake с тактовой частотой до 4,3 ГГц, встроенной графикой Xe 3-LPG и производительностью блока ИИ 24 TOPS.

Новинка также характеризуется 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, двумя слотами M.2 2280 (PCIe 4.0 x2 и PCIe 4.0 x1) с поддержкой накопителей вместимостью до 4 ТБ, 16, 24 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5600, корпусом с габаритами 126:126:44,2 мм, двумя разъемами Thunderbolt 4 (до 40 Гбит/с), интерфейсом HDMI, двумя портами Ethernet (10GbE и 2,5GbE), адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, тихой системой охлаждения с вентилятором, 85-Вт встроенным блоком питания и предустановленной ОС Windows 11 Professional. Цена базовой конфигурации составляет 510 долларов.