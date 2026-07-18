Представлен мини-ПК Minisforum UM870 Plus на Ryzen 7 8745H

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров новой конфигурацией модели UM870 Plus, которая базируется на восьмиядерном процессоре AMD Ryzen 7 8745H с тактовой частотой до 4,9 ГГц, встроенным графическим адаптером Radeon 780M и нейропроцессором (NPU). Новинку также оснастили 24 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, твердотельным накопителем M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, корпусом с габаритами 130:126,5:50,4 мм, двумя разъемами USB 3.2 Type-A и 3,5-мм аудиогнездом спереди, портом USB4, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, разъемом OCuLink для подключения внешнего графического ускорителя, сетевым портом Ethernet 2,5 Гбит/с и двумя портами USB 2.0 Type-A, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Цена данной конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 700 долларов до окончания акции. Затем цена вырастет до 750 долларов.