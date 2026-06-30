Представлен встраиваемый мини-ПК Maxtang MUC-FP551

Компания Maxtang пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью MUC-FP551, которая базируется на чипах AMD с архитектурой Zen+ Picasso. Пользователи могут выбирать из процессоров Ryzen 7 3700U и Ryzen 5 3500U, а также версий Ryzen Embedded R2314 и R2514.

ПК также характеризуется габаритами 112,4:112,4:35,5 мм, системой охлаждения для работы в диапазоне температур от 0 до 50 °C, регулируемым уровнем TDP от 15 до 35 Вт, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4, разъемами M.2 2280 и M.2 2242 для накопителей, слотом M.2 2230 для беспроводного модуля, портом USB-A 10 Гбит/с и адуиогнездом спереди, одним разъемом USB-C 10 Гбит/с и 5 Гбит/с и двумя USB-A, двумя интерфейсами HDMI и гигабитным портом Ethernet сзади. Цены на конфигурации пока не раскрываются.
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