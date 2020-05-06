Игровой ПК MSI MEG Infinite X 10th получил Core i9-10900K

Компания MSI пополнила ассортимент настольных компьютеров моделью MEG Infinite X 10th, которая ориентирована на самых взыскательных геймеров. Новинка оснащается материнской платой на наборе логики Intel Z490, 10-ядерным процессором Core i9-10900K (в топовой конфигурации) с тактовой частотой от 3,7 до 5,3 ГГц, фирменной системой охлаждения Silent Storm Cooling 3, до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-2933, двумя твердотельными накопителями M.2 2280 (SATA/PCIe), двумя 3,5-дюймовыми и одним 2,5-дюймовым накопителями, видеокартой MSI GeForce RTX 2080 Super с 8 ГБ памяти GDDR6 (в топовой версии), цифровыми интерфейсами DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, аудиосистемой с кодеком Realtek ALC892, модулем Intel Wi-Fi 6 AX201, гигабитным Ethernet-контроллером Intel I219-V, блоком питания стандарта 80 Plus Bronze, а также портами USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-A.