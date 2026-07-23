Представлен мини-ПК Lenovo Lecoo AI Mini на Ryzen 5 7430U

Компания Lenovo объявила о выпуске компактного ПК Lecoo AI Mini, который базируется на 6-ядерном 12-поточном чипе AMD Ryzen 5 7430U с тактовой частотой до 4,3 ГГц, встроенной графикой Radeon RX Vega 7 и 16 МБ кэша 3-го уровня. Новинку также оснастили 16 ГБ ОЗУ DDR4 SO-DIMM, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe M.2 вместимостью 512 ГБ, дополнительным слотом M.2, корпусом с габаритами 128,4:128,4:47,5 мм, металлическим каркасом и устойчивым к отпечаткам пальцев и царапинам верхней панелью, системой охлаждения с вентилятором и двумя тепловыми трубками, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11ac), двумя интерфейсами USB-A 5 Гбит/с, одним разъемом USB-C 5 Гбит/с и 3,5-мм аудиогнездом, двумя сетевыми портами RJ45, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.2, а также двумя разъемами USB-A (480 Мбит/с) на задней панели. Цена ПК на дебютном китайском рынке составила эквивалент 440 долларов.

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