Мини-ПК AceMagic M5 с 12 ГБ ОЗУ оценили в 300 долларов

Компания AceMagic пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью M5, которая базируется на 5-ядерном 5-поточном процессоре Intel Core 3 304 с тактовой частотой до 4,3 ГГц и энергопотреблением до 35 Вт.

Новинку также оснастили 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5600, корпусом с габаритами 128:128:37 мм и массой 437 граммов, системой охлаждения с двойным воздушным потоком и верхней панелью с сдвижным механизмом разблокировки для быстрого доступа к компонентам, двумя слотами PCIe Gen4 ×2 M.2 2280, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсом USB-C 10 Гбит/с с поддержкой DP Alt, двумя портами USB-A 10 Гбит/с, четырьмя разъемами USB-A 5 Гбит/с, 3,5-мм аудиогнездом, портом Ethernet 2,5 Гбит/с, а также интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4b. Цена конфигурации без накопителя составила 300 долларов, а с SSD на 512 ГБ – 385 долларов.
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