Игровой десктоп Lenovo Legion 7000K появился в продаже

Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу игровой компьютер Legion 7000K, который относится к сегменту Mobile on Desktop. Его особенностью является использование мобильного процессора в настольном ПК. Как и ожидалось, это позволило сделать новинку дешевле настольных систем. Например, топовая версия с 24-ядерным чипом Intel Core i9-14900HX, графикой NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ обойдется в 2355 долларов. Настольный Legion 7000K за те же деньги может предложить лишь Core i7-14700KF и 16 ГБ ОЗУ. Что до базовой конфигурации, то она предлагает 16-ядерный 22-поточный Core i7-14650HX, 24 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 1 ТБ и видеокарту GeForce RTX 4060 за 1305 долларов.