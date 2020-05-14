Игровой десктоп MSI MAG Meta 5 получил процессор AMD Ryzen 7 3700X

Компания MSI представила игровой настольный ПК MAG Meta 5, который построен на аппаратной платформе AMD и операционной системе Windows 10 Home.

Новинку оснастили черным корпусом с фирменной подсветкой Mystic Light RGB, металлической боковой панелью или панелью из закалённого стекла на выбор, системной платой на наборе логики AMD B450, 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 3700X с поддержкой 16 потоков инструкций, базовой частотой 3,6 ГГц и максимальной 4,4 ГГц, графикой MSI GeForce RTX 2070 Super с 8 ГБ памяти GDDR6, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, твердотельным накопителем M.2 SSD, двумя 3,5- или 2,5-дюймовыми накопителями, блоком питания 80 Plus Bronze до 750 Вт, гигабитным сетевым Ethernet-адаптером Realtek RTL8111H, контроллером Intel Wireless AC 3168, звуковым кодеком Realtek ALC892 формата 7.1, а также интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 2.0 Type-A.