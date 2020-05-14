Игровой десктоп MSI MAG Meta 5 получил процессор AMD Ryzen 7 3700X

Компания MSI представила игровой настольный ПК MAG Meta 5, который построен на аппаратной платформе AMD и операционной системе Windows 10 Home.

Новинку оснастили черным корпусом с фирменной подсветкой Mystic Light RGB, металлической боковой панелью или панелью из закалённого стекла на выбор, системной платой на наборе логики AMD B450, 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 3700X с поддержкой 16 потоков инструкций, базовой частотой 3,6 ГГц и максимальной 4,4 ГГц, графикой MSI GeForce RTX 2070 Super с 8 ГБ памяти GDDR6, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, твердотельным накопителем M.2 SSD, двумя 3,5- или 2,5-дюймовыми накопителями, блоком питания 80 Plus Bronze до 750 Вт, гигабитным сетевым Ethernet-адаптером Realtek RTL8111H, контроллером Intel Wireless AC 3168, звуковым кодеком Realtek ALC892 формата 7.1, а также интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 2.0 Type-A.

Комментарии и отзывы MSI MAG Meta 5
Обзоры:
Лучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 WhiteЛучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 White
Обзор Gamdias TALOS M1B (GM-GCTM1B). Корпус с тремя RGB-вентиляторами и стенками из стеклаОбзор Gamdias TALOS M1B (GM-GCTM1B). Корпус с тремя RGB-вентиляторами и стенками из стекла
Обзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентовОбзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентов
Новости:
Игровой десктоп MSI MAG Meta 5 получил процессор AMD Ryzen 7 3700X

Компания MSI представила игровой настольный ПК MAG Meta 5, который построен на аппаратной платформе AMD и...
Thermaltake представила корпус mid-TowerV250 TG ARGB

Компания Thermaltake добавляет в свой ассортимент еще один компьютерный корпус V250 TG ARGB. Корпус оснащ...
Лучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB White

На рынке компьютерных корпусов очень много различных моделей а любой вкус и цвет — бери и выбирай то, что...
Обзор Creative Sound BlasterX AE-5 Plus. Лучшая PCI звуковая карта 2020 годаОбзор Creative Sound BlasterX AE-5 Plus. Лучшая PCI звуковая карта 2020 года
Обзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросамиОбзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросами
Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6
Лучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud AlphaЛучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud Alpha
Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300
iLife V8c новый бюджетный робот-пылесос...
iLife V8c новый бюджетный робот-пылесос В начале марта 2020 года китайская компа...
Star Wars Jedi: Fallen Order получает но...
Star Wars Jedi: Fallen Order получает ноКомпания Electronic Arts объявила выпуске нового обновления для видеоигры Star Wars Jedi: Fallen Order. Н...
Предварительный обзор Honor Magic Earbud...
Предварительный обзор Honor Magic EarbudРынок беспроводных наушников с выходом модели от Apple буквально взорвался — все вдруг захотели отказатьс...
Выбираем лучший чехол для Samsung Galaxy...
Выбираем лучший чехол для Samsung GalaxyНекоторое время назад производители смартфонов испытывали проблемы с аксессуарами для своих гаджетов, так...
Новый контроллер SteelSeries Nimbus + об...
Новый контроллер SteelSeries Nimbus + обКомпания SteelSeries анонсировал беспроводной игровой контроллер Nimbus +, который работает на iOS, macOS...
Apple Powerbeats 4 работают 15 часов...
Apple Powerbeats 4 работают 15 часовДостаточно часто пользователи жалуются на то, что им нужно слушать музыку долго и ни одни беспородные нау...
Microsoft Windows 10X разрабатывает новы...
Microsoft Windows 10X разрабатывает новыMicrosoft продолжает работу над новой операционной системой Windows 10X. Компания выпустила эмулятор для ...
MSI представила ноутбук MSI Intros Moder...
MSI представила ноутбук MSI Intros ModerНоутбук создан для начинающих блогеров и ютуберов. Он оснащен процессором 10-го поколения Comet Lake с ди...
Китайский OnePlus 8 оказался гораздо деш...
Китайский OnePlus 8 оказался гораздо дешСегодня китайский производитель OnePlus начал принимать предварительные заказы на флагманские смартфоны O...
Смартфон LG Stylo 6 получит аккумулятор ...
Смартфон LG Stylo 6 получит аккумулятор Сетевые инсайдеры поделились подробностями о спецификациях смартфона LG Stylo 6, который еще не был предс...
Lenovo Chromebook Duet оценен в 300 долл...
Lenovo Chromebook Duet оценен в 300 доллLenovo объявила о выпуске нового планшета Lenovo Chromebook Duet. Планшет можно использовать в качестве н...
MPOW Cheetah MBH6 беспроводные спортивны...
MPOW Cheetah MBH6 беспроводные спортивныMPOW Cheetah MBH6 это беспроводные спортивные наушники. ...
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-битОбзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит
Обзор Trust Ravan. Беспроводная компьютерная мышь для ноутбукаОбзор Trust Ravan. Беспроводная компьютерная мышь для ноутбука
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
Обзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 с мобильным приложением для вашего домаОбзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 с мобильным приложением для вашего дома
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor