Компьютер также характеризуется ОС Windows 11, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, по одному порту USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 2, USB-C, USB-C с USB4, тремя интерфейсам и USB-A 3.2 Gen 1, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, разъемами DP1.4 и HDMI 2.0, а также корпусом на 0,82 литра.

Компания Machenike дала старт продажам мини-ПК Mini GTX, который получил 8-ядерные чипы AMD. Конфигурация с Ryzen 7 8845HS, 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 1 ТБ стоит 400 долларов, Ryzen 7 8845HS, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ – 485 долларов, Ryzen 9 7940HS, 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD – 415 долларов, а топовая версия с Ryzen 9 7940HS, 32/1 ТБ оценена в 500 долларов.

Игровой мини-ПК Machenike Mini GTX появился в продаже

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