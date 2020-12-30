Игровой монитор Acer EG240YP оценен в 15 тысяч рублей

Компания Acer дала старт российским продажам игрового монитора EG240YP, который получил 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 2 мс, углами обзора до 178 градусов, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR 10, 72% охватом цветового пространства NTSC, технологией ViewCare для заботы о глазах пользователя, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного игрового процесса, тонкими рамками, а также интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. Рекомендованная розничная цена монитора составляет 14 899 рублей.