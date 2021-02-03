Игровой монитор Acer Predator XB253QGW оценен в 39 990 рублей

Компания Acer выпустила в России геймерский монитор Predator XB253QGW, который оценен в 39 990 рублей. Новинка характеризуется 24,5-дюймовой панелью с разрешением Full HD, кадровой частотой 280 Гц, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync для более плавного игрового процесса, временем отклика 1 мс, сертификацией HDR400, яркостью 400 кд/м2, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 99% охватом цветовой палитры sRGB, светодиодной RGB-подсветкой в виде двух полос, двумя стереофоническими динамиками мощностью по 2 Вт, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2a, двумя портами USB 3.0, а также технологией Blue Light Shield для заботы о глазах пользователя.