Игровой монитор Acer Predator Z57 оценен в 280 тысяч рублей

Российские ритейлеры выпустили в продажу геймерский монитор Predator Z57, который основан на 57-дюймовой изогнутой VA-панели с подсветкой Mini-LED. Новинка также имеет разрешение 7680:2160 точек, частоту обновления 120 Гц, соотношение сторон 32:9, кривизну 1000R, 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3, сертификацию VESA DisplayHDR 1000, пиковую яркость 1000 нит, два порта HDMI 2.1, интерфейс USB-C c поддержкой 90-Вт зарядки, разъем DisplayPort 1.4, два 10-Вт стереодинамика, подставку с регулировкой высоты и наклоны, а также настенное крепление VESA. Цена монитора составляет 280 тысяч рублей.

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