Игровой монитор Legion Y25 готов к выходу

Компания Lenovo объявила дату официального релиза геймерского монитора Legion Y25, который получил 24,5-дюймовую IPS-матрицу с разрешением Full HD и кадровой частотой 240 Гц. Итак, новинка дебютирует 28 февраля вместе с игровым смартфоном Legion Y90 и планшетом Legion Y700.

Монитор также характеризуется временем отклика 1 мс, контрастностью 1000:1, 99% охватом цветового пространства sRGB, 8-битной глубиной цвета, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним Display Port 1.4, 3-Вт динамиками и поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея.
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