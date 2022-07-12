Игровой монитор Sony INZONE M9 доступен для предварительного заказа

Игровой монитор Sony INZONE M9 был представлен на прошлой неделе и теперь он стал доступен для предварительного заказа.

INZONE M9 — это 27-дюймовый игровой монитор с разрешением 4K и частотой 144 Гц, разработанный для консолей PlayStation 5. Внешний вид и эстетика игрового монитора дополняют консоль PS5. INZONE M9 также является идеальным игровым монитором для компьютерных игр благодаря поддержке NVIDIA G-SYNC и HDMI 2.1 с переменной частотой обновления. Игровой монитор INZONE M9 оснащен уникальной эргономичной подставкой, которая выдвигается вверх и вниз под углом для регулировки высоты, а также регулируется наклоном для удобства просмотра.

Поставки игрового монитора Sony INZONE M9 начнутся с 7 августа по цене 1180 долларов.