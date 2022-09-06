Игровой монитор Thunderobot F23HF оценен в 17 тысяч рублей

Активно выходящий на российский рынок китайский бренд Thunderobot выпустил очередную новинку – игровой монитор Thunderobot F23HF. Его цена в России составила 17 тысяч рублей. Монитор характеризуется 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), матовым покрытием, кадровой частотой 165 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали 178°, яркостью 250 кд/м2, временем отклика 6 мс, поддержкой технологии Adaptive-Sync для более плавного игрового процесса, технологией Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, технологией Thunder Hidden для лучшего отображения теней и освещённых зон на дисплее, а также цифровыми разъемами HDMI и DisplayPort.

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