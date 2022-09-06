Игровой монитор Thunderobot Q34H144 оценен в 36 тысяч рублей

Китайский бренд Thunderobot представил в России геймерский монитор Q34H144, который получил изогнутую 34-дюймовую VA-панель с разрешением 3440:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, временем отклика MPRT 1 мс, поддержкой технологии Adaptive-Sync для более плавного геймплея, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 120% охватом sRGB, поддержкой HDR10, двумя цифровыми интерфейсами HDMI и двумя DisplayPort. Цена монитора составляет 36 тысяч рублей.