Игровой монитор Thunderobot Q34H144 оценен в 36 тысяч рублей

Китайский бренд Thunderobot представил в России геймерский монитор Q34H144, который получил изогнутую 34-дюймовую VA-панель с разрешением 3440:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, временем отклика MPRT 1 мс, поддержкой технологии Adaptive-Sync для более плавного геймплея, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 120% охватом sRGB, поддержкой HDR10, двумя цифровыми интерфейсами HDMI и двумя DisplayPort. Цена монитора составляет 36 тысяч рублей.

LG выпускает монитор премиум-класса UltraFine Display OLED P…
Компания LG выпустила в Индии новый монитор премиум-класса UltraFine Display OLED Pro 4K. Он доступен в 2…
Игровой монитор Thunderobot Q34H144 оценен в 36 тысяч рублей…
Китайский бренд Thunderobot представил в России геймерский монитор Q34H144, который получил изогнутую 34-…
Представлен игровой монитор Porsche Design AOC Agon Pro PD27…
AOC и Porsche Design разработали новейший игровой монитор линейки Agon Pro с частотой до 170 Гц. …
Представлен монитор HP Z32k G3 4K USB-C Display …
Компания HP представила монитор Z32k G3 4K USB-C Display, который получил 31,5-дюймовую IPS Black-панель …
Philips выпустила новый 2K монитор Juggernaut 24M1N5500Z с ч…
Компания Philips объявила о выпуске нового игрового 2K монитора Juggernaut 24M1N5500Z с частотой обновлен…
Представлен вогнутый монитор LG 34WQ60C-B…
Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 34WQ60C-B, которая получила 34-дюймовую вогнутую VA-п…
Представлен 170-Гц монитор MSI G321C E2 …
Компания MSI представила геймерский монитор G321C E2, который получил вогнутую 31,5-дюймовую VA-панель с …
Redmi представила 27-дюймовый 4K-монитор…
Xiaomi начала принимать заказы на новый недорогой 27-дюймовый 4K-монитор от бренда Redmi. Рекомендованная…
Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контентаОбзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента
Обзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-монитор для некстген и ПКОбзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-монитор для некстген и ПК
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor