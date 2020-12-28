Игровой ноутбук Acer Nitro 5 с процессором Ryzen 5000

Производитель компьютеров Acer добивается прогресса в разработке и производстве игрового ноутбука, который сочетает в себе новый процессор AMD Ryzen 7 5800H с графическим процессором Nvidia RTX 3080.

Игровой ноутбук является одним из первых устройств, в котором сочетаются архитектуры AMD Zen 3 и Nvidia Ampere. Acer Nitro 5 "2021" имеет восьмиядерный процессор Ryzen 7 5800H, способный повышать базовую частоту и тактовую частоту до 3,2 ГГц и 4,4 ГГц соответственно, вместе с видеокартой Nvidia RTX 3080.

Игровой ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой с подсветкой, аккумулятором, способным работать до восьми часов, а также возможностями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Ноутбук также имеет один порт HDMI, три порта USB 3.0, один порт USB 3.1 и аудиоразъем 3,5 мм. Игровой ноутбук Acer Nitro 5 оснащен 17,3-дюймовым экраном FHD, частотой обновления 144 Гц, 32 ГБ памяти DDR4 и массивным SSD на 1 ТБ. Игровой ноутбук Acer Nitro 5 будет продаваться по внушительной розничной цене 2372 доллара США ~ 174798 рублей.
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