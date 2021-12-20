Игровой ноутбук LG Ultragear

Компания LG Electronics USA представила сегодня свой первый игровой ноутбук, расширив линейку продуктов UltraGear премиум-класса.

Удостоенный награды CES 2022 Innovation Award ноутбук с мощными характеристиками и элегантным дизайном обеспечивает превосходные игровые возможности, которыми можно наслаждаться где угодно и когда угодно. Игровой ноутбук, оснащен процессором Intel Tiger Lake H 11-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, двухканальной памятью и сверхбыстрой двойной установкой SSD.

В дополнение к 17-дюймовой IPS-панели с временем отклика в 1 миллисекунду и частотой обновления 300 Гц игровой ноутбук LG UltraGear обеспечивает захватывающий и плавный игровой процесс даже в самых требовательных к графике компьютерных играх благодаря новейшим передовым технологиям.

LG Ultragear имеет обтекаемый и портативный дизайн. Новый тонкий ноутбук оснащен большим экраном и аккумулятором на 93 Втч, при этом его толщина составляет менее 0,84 дюйма, а вес - менее 5,952 фунта. Алюминиевый корпус игрового ноутбука LG UltraGear отличается стильным дизайном и надежностью, а крылатый значок UltraGear на его внешней стороне четко демонстрирует мощность и качество, которыми славится премиальный игровой бренд LG.
Комментарии и отзывы LG Ultragear
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