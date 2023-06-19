Игровой ноутбук Maibenben Х527 оценен в 92 тысячи рублей

Компания Maibenben дала старт российским продажам ноутбуков X527 и X577, рекомендованная цена которых составляет 92 и 96 тысяч рублей соответственно. Первую оснастили 15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц, чипом Intel Core i7-12650H, графическим адаптером NVDIA GeForce RTX 4050 Laptop с 6 ГБ памяти GDDR6, 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ. Есть возможность расширить объём ОЗУ до 32 ГБ.

X577 характеризуется 15-дюймовым IPS-экраном с разрешением QHD, частотой обновления 165 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и поддержкой DC Dimming, процессором AMD Ryzen 7 7735H, графикой NVDIA RTX 4060 Laptop с 8ГБ GDDR6, 16 ГБ ОЗУ DDR5-4800 и SSD на 512 ГБ. Также отметим полноразмерную клавиатуру с 5-ступенчатой регулировкой подсветки и систему охлаждения с двумя вентиляторами.