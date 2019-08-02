Игровой ноутбук Mi Gaming Laptop

Ноутбук будет выпускаться в трех модификациях: две на базе Intel Core i7 и одна с Intel Core i5. Все процессоры — девятого поколения. Топовый вариант получит видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4 с частотой 2666 МГц, SSD-накопитель на 512 ГБ и экран с частотой обновления 144 Гц. Средняя версия, также с процессором Intel Core i7, будет отличаться только менее мощной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Самой доступной модификации с чипом Intel Core i5 достанется видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и 8 ГБ оперативной памяти. Экран и накопитель, если верить источнику, везде будут одинаковыми. О стоимости новинки пока неизвестно.