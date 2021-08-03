Игровой ноутбук Razer Blade 15 Advanced выходит в продажу

Один из авторитетных инсайдеров сообщил о том, что представленный еще в мае геймерский ноутбук Razer Blade 15 Advanced появится в продаже 6 августа. Напомним, что новинка характеризуется процессорами Intel Core H 11-го поколения, графикой GeForce RTX вплоть до RTX 3080, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen 4, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, алюминиевым корпусом с размерами 355:235:15,8 мм, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем OLED 4K со 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, IPS-экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 360 Гц и временем отклика 2 мс или же IPS-панелью с разрешением QHD, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 2,5 мс и поддержкой G-Sync. Цена на ноутбук стартует с 2600 долларов.