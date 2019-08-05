Игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming 2019 представлен официально

Компания Xiaomi представила новый ноутбук Mi Gaming 2019 в трех конфигурациях. Аппарат оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1080p. В основе базовой модели лежит 4-ядерный 8-поточный процессор Intel Core i5-9300H 9-го поколения и 8 Гб ОЗУ. Высококлассная модель получит процессор Intel Core i7-9750H 9-го поколения и 16 Гб ( 8*2 Гбайт) ОЗУ, а максимальная модель получит процессор Intel Core i7-9750H 9-го поколения и 16 Гб (2 * 8 Гбайт) ОЗУ. Предусмотрены 2 динамика Dolby Audio по 3 Вт, накопитель 512 Гбайт, двухдиапазонный модуль Wi-Fi, поддержка Bluetooth 5.0 и веб-камера с разрешением 1 Мп. О стоимости новинки пока не сообщается.