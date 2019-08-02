Игровые ноутбуки Xiaomi Mi Gaming 2019

Все три ноутбука получат экраны с кадровой частотой 144 Гц и видеокарты Nvidia последнего поколения. Как и было известно ранее, в старшую модель установят процессор Intel Core i7 девятого поколения, графическую карту GeForce RTX 2060, 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 512 ГБ. Ноутбук среднего сегмента получит аналогичные характеристики, отличается только видеокарта — GeForce GTX 1660 Ti. Младшая модель получит процессор Intel Core i5 и только 8 ГБ ОЗУ, при той же GTX 1660. Помимо характеристик, инсайдер опубликовал рендер одной из версий системы.

Официальная презентация линейки Xiaomi Mi Gaming 2019 состоится 4 августа.