Игровой смартфон Black Shark 2 появится 27 мая в Индии

Игровой смартфон Black Shark 2 от Xiaomi, анонсированный в марте, недавно получил сертификацию от BIS (Бюро Индийских Стандартов), намекая на скорый запуск в Индии. И теперь известно, что этот смартфон дебютирует 27 мая в Индии, так как компания начала рассылать приглашения на запуск.

В дополнение к продаже игрового смартфона Black Shark 2, как сообщается, будет продаваться игровая периферия, такая ​​как контроллер Gamepad 2.0.

Black Shark 2, имеет встроенный модуль Snapdragon 855 SoC и будет предлагаться в трех комбинациях памяти — 6 ГБ / 128 ГБ, 8 ГБ / 256 ГБ и 12 ГБ / 256 ГБ. Он оснащен 6,39-дюймовым дисплеем FHD + Super AMOLED и имеет двойную камеру на задней панели, состоящую из модулей на 48MP и 12MP. Смартфон оснащен батареей емкостью 4000 мАч и системой водяного охлаждения, которая обещает снизить температуру чипсета на 14 ° C.

Говоря о цене, стоимость этого телефона будет начинаться с 3200 юаней в Китае, что соответствует 462 долларам согласно текущему обменному курсу.