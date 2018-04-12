Игровой смартфон Black Shark уже доступен для предзаказа

Уже завтра состоится официальная презентация игрового смартфона Black Shark, выпуск которого финансирует китайская компания Xiaomi. При этом Xiaomi и JD.com уже начали принимать предварительные заказы на грядущую новинку, которая появится в продаже 20 апреля. Также в сети появились новые живые фото смартфона. Что до технических характеристик, то Black Shark прочат дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ флэш-памяти и операционную систему Android 8.0 Oreo.