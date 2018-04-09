Игровой смартфон Black Shark засветился на живом фото

Уже в конце этой недели состоится официальная презентация игрового смартфона Black Shark, выпуск которого финансирует китайская компания Xiaomi. Сегодня в сети появилось первое живое фото, на котором, как утверждает источник, изображена задняя часть Black Shark. Наше внимание привлекает съемный аксессуар с аналоговым стиком и несколькими кнопками. Он подключается к смартфону посредством Bluetooth. Этот же самый аксессуар можно увидеть и на официальном тизере. Что до технических характеристик, то смартфону прочат дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ флэш-памяти и операционную систему Android 8.0 Oreo. Официальный анонс Black Shark ожидается 13 апреля.