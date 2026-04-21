Игровой смартфон Lenovo Legion Y70 показали на фото

Компания Lenovo опубликовала фотографии игрового смартфона Legion Y70 который будет представлен уже 19 мая. Отметим наличие тыльной панели из матового стекла с текстурой, металлической рамки корпуса из авиационного алюминия, динамиков с поддержкой Dolby Atmos и эргономичного хвата. Технические параметры смартфона пока не раскрываются.

Около месяца назад Lenovo представила игровой планшет Legion Y700 Gen 5 с топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5T, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1 Pro, 8,8-дюймовым дисплеем с разрешением 3040:1904 пикселя, частотой обновления 165 Гц, частотой отклика до 2640 Гц, пиковой яркостью 800 нит и охватом цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения третьего поколения с испарительной камерой на 17353 мм², основной камерой на 50 Мп, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и обходной зарядок.