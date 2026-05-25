HUAWEI Nova 16 показали на пресс-рендерах

Компания HUAWEI объявила, что смартфоны серии Nova 16 будут официально представлены в Китае 1 июня. В серию войдут модели Nova 16, 16 Pro, 16 Ultra и 16z. Производитель также опубликовал качественные изображения грядущих новинок. Судя по рендерам, базовая модель получит круглый блок основной камеры с двумя модулями. HUAWEI Nova 16 Pro и Nova 16 Ultra будут отличаться двумя круглыми блоками камеры, а Nova 16z оснастят вертикальным овальным блоком камеры с двумя сенсорами.

Напомним, что предшественник в лице Huawei Nova 15 имеет в оснащении 6,7-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 12 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией), а также селфи-камеру разрешением 50 Мп. Старшая Nova 15 Pro отличается корпусом с металлической рамкой из алюминиевого сплава, 6,84-дюймовым OLED-экраном с динамической частотой обновления от 1 до120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, процессором Kirin 9010S и аккумулятором на 6500 мАч.