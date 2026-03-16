Смартфон Realme C100 5G полностью рассекречен

Один из европейских магазинов раскрыл характеристики, дизайн и цену смартфона Realme C100 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, предустановленной операционной системой Android 16, 4 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1570:720 точек и кадровой частотой 144 Гц, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, корпусом массой 212 граммов и размерами 166,38:76,13:8,45 мм, сертификацией по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и GPS, а также зелёной и фиолетовой расцветками. Цена смартфона на сайте ритейлера составляет 235 и 255 евро соответственно.