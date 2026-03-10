Samsung тестировала батареи на 20000 мАч, но передумала

В конце 2025 года появилась информация о том, что Samsung начала тестирование гигантского аккумулятора ёмкостью 20000 мАч на основе кремниево-углеродной технологии. Правда, вскоре после начала тестов эта программа была свёрнута и закрыта. Инсайдеры отмечают, что компания тестировала двухячеечный кремниево-углеродный аккумулятор ёмкостью 20000 мАч, где основная ячейка имела ёмкость 12000 мАч и толщину 6,3 мм, в то время как вторая ячейка оставалась с ёмкостью 8000 мАч и толщиной 4 мм. Однако, согласно новым данным, южнокорейский гигант быстро отказался от этого огромного аккумулятора в пользу более мелких и лёгких в производстве решений. Но причина не только в том, что выпускать такие батареи очень тяжело и дорого — суть ещё и в том, что кремниевый анод очень ненадёжен.

Первоначальные тесты аккумулятора ёмкостью 20000 мАч с кремниево-углеродной технологией не выдержали и 960 циклов перезарядки в лаборатории Samsung. Для сравнения, литий-ионные аккумуляторы для смартфонов обычно рассчитаны на 500–1000 циклов зарядки. Естественно, выпускать смартфон на базе такого аккумулятора — довольно большой риск, а компания Samsung в последнее время рисковать не хочет от слова совсем. Не просто так флагманские устройства производителя по сей день не получили действительно быструю зарядку — причина в том, что гигант придерживается скромной стратегии в этом направлении. И с батареями получилось то же самое — классный эксперимент отправили в долгий ящик.
