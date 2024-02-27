Игровой смартфон Nubia Neo 2 5G оценен в 200 долларов

Компания ZTE показала на выставке MWC 2024 смартфон Nubia Neo 2 5G, который позиционируется как недорогое игровое решение. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой UniSoC T820 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP4, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, стереодинамиками с поддержкой DTS:X Ultra и двумя настраиваемыми сенсорными триггерами на торце. Смартфон появится в глобальной продаже по цене в 200 долларов.