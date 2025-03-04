Игровой смартфон Nubia Neo 3 5G оценили в 250 долларов

Компания ZTE представила новый смартфон Nubia Neo 3 5G, который ориентирован на геймеров. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой Unisoc T8300 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 и модемом 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 6,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080:2392 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, RGB-подсветкой и ёмкостными триггерами, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Смартфон появится в продаже в конце текущего месяца по цене в 250 евро.