Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S получит дисплей с частотой 90 Гц

2019-09-02, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nubia Red Magic 3S; [51]
Компания Nubia объявила дату выхода и поделилась некоторыми подробностями о своем следующем игровом смартфоне Nubia Red Magic 3S. Итак, аппарат представят уже 5 сентября в Шанхае. Как и сообщалось в предыдущих утечках, смартфон получит экран с частотой обновления картинки 90 Гц. Также в тизере говорится о системе 4D-вибрации для более ярких эмоций от игрового процесса. По предварительным данным, Nubia Red Magic 3S получит систему жидкостного охлаждения с медной трубкой, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855 Plus и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.


Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 3S
Смартфон BQ 5730L Magic С с NFC оценен в...
Смартфон BQ 5730L Magic С с NFC оценен вРоссийский бренд BQ дала старт продажам бюджетного смартфона BQ 5730L Magic C, одной из особенностей кото...
Смартфон Oppo A9 2020 получит аккумулято...
Смартфон Oppo A9 2020 получит аккумулятоИндийский информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о смартфоне Oppo A9 2020, который будет пре...
Смартфон Vivo Nex 3 получит Snapdragon 8...
Смартфон Vivo Nex 3 получит Snapdragon 8Один из инсайдеров рассекретил характеристики топового смартфона Vivo Nex 3, который будет представлен в ...
Sony подготовила смартфон среднего класс...
Sony подготовила смартфон среднего классКогда-то давно компания Sony была самой популярной на рынке и продавала свои смартфоны за какие-то баснос...
Realme готовит смартфон с Snapdragon 730...
Realme готовит смартфон с Snapdragon 730Компания Realme, которая является дочерней компанией OPPO, официально готовится к релизу смартфона на про...
Xiaomi Mi 9T Pro выглядит шикарно...
Xiaomi Mi 9T Pro выглядит шикарноНа территории России стартовали официальные продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, который является условным...
Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro оценен в 34 ты...
Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro оценен в 34 тыКомпания Xiaomi поделилась подробностями о российском релизе смартфона Mi 9T Pro, который уже давно прода...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?В середине лета 2018 года гонка Wreckfest вышла на персональных компьютерах и порадовала преданных фанато...


Тестирования диска корпоративного класса Seagate Exos x16 объемом 16 ТБ (ST16000NM001G)Тестирования диска корпоративного класса Seagate Exos x16 объемом 16 ТБ (ST16000NM001G)
Обзор Smarterra FitMaster Aura. Умные часы на все случаи жизниОбзор Smarterra FitMaster Aura. Умные часы на все случаи жизни
Обзор NAVITEL TC500. Автомобильный термоподстаканникОбзор NAVITEL TC500. Автомобильный термоподстаканник
Обзор плюсов и минусов Nokia 2.2. Очень дешевый смартфон со сменной батареейОбзор плюсов и минусов Nokia 2.2. Очень дешевый смартфон со сменной батареей
Обзор HARPER HDT2-5010. Недорогой TV-тюнер с Wi-FiОбзор HARPER HDT2-5010. Недорогой TV-тюнер с Wi-Fi
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?В середине лета 2018 года гонка Wreckfest вышла на персональных компьютерах и порадовала преданных фанато...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. ...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. В эру механических клавиатур, когда про мембрану уже многие попросту забыли, крупным производителям стано...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4Уже завтра начинается учебный процесс и многие пользователи думают о том, какой бы ноутбук себе приобрест...
Предварительный обзор Lian Li O11 Dynami...
Предварительный обзор Lian Li O11 DynamiДавайте посмотрим на достаточно интересный современный компьютерный корпус, который создавали специально ...
BQ и ХК «Спартак» подписали договор о па...
BQ и ХК «Спартак» подписали договор о па 29 августа в Музее хоккея прошла пресс-конференция, которая была посвящена подписанию контракта о сотру...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформер...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформерНекоторые разработчики наотрез отказываются принимать тот факт, что большая часть современных геймеров не...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. Дос...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. ДосБуквально недавно мы писали о том, что компания Meizu официально закрыла массу своих магазинов, сократила...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельна...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. ПиксельнаИногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в цел...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производи...
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекатель...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor