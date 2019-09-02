Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S получит дисплей с частотой 90 Гц

Компания Nubia объявила дату выхода и поделилась некоторыми подробностями о своем следующем игровом смартфоне Nubia Red Magic 3S. Итак, аппарат представят уже 5 сентября в Шанхае. Как и сообщалось в предыдущих утечках, смартфон получит экран с частотой обновления картинки 90 Гц. Также в тизере говорится о системе 4D-вибрации для более ярких эмоций от игрового процесса. По предварительным данным, Nubia Red Magic 3S получит систему жидкостного охлаждения с медной трубкой, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855 Plus и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.