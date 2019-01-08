Игровой смартфон Nubia Red Magic Mars готовится к выходу

2019-01-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nubia Red Magic Mars; [57]
Компания Nubia объявила о том, что игровой смартфон Red Magic Mars появится в международной продаже (в США и Европе) уже 31 января. Новинку оснастили чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6/8/10 ГБ оперативной памяти LPDDRX4, комбинированной системой охлаждения, игровыми кнопками на корпусе, усилителем и звуковой системой DTS 7.1, 6 дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, 16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3800 мАч с быстрой зарядкой и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с оболочкой Redmagic OS 1.6. Толщина смартфона равна 9,85 мм, а масса – 193 г. Младшая версия будет стоить 400 долларов.


Комментарии:
Дешевый гаджет Pocophone F2...
Дешевый гаджет Pocophone F2Компания Xiaomi выпустила мощный смартфон по своим функциям. Сканер отпечатков пальцев будет интегрирован...
Мини-ПК Zotac Zbox Pico PI470 получил CP...
Мини-ПК Zotac Zbox Pico PI470 получил CPКомпания Zotac показала на выставке CES 2019 мини-ПК Zbox Pico PI470, в основе которых лежат процессоры I...
Samsung Galaxy S10 Lite показал слабый р...
Samsung Galaxy S10 Lite показал слабый рВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy ...
Новинка Nokia 9 PureView ...
Новинка Nokia 9 PureView Компания Nokia выпустила очень мощную новинку.Сердцем гаджета станет чипсет Snapdragon 845, аппарат по...
Недорогой смартфон Galaxy M30...
Недорогой смартфон Galaxy M30Компания Samsung выпустила очередной бюджетник. Центральным процессором будет выступать однокристальная с...
ULEFONE ARMOR 6 отдают с хорошей скидкой...
ULEFONE ARMOR 6 отдают с хорошей скидкойМы абсолютно всегда рекомендуем вам покупать смартфоны во время проведения определенных акций со скидками...
Бюджетный смартфон Honor 8A появился в п...
Бюджетный смартфон Honor 8A появился в пКомпания Huawei выпустила в продажу бюджетный смартфон Honor Play 8A, который был представлен несколько д...
Начинка смартфона Galaxy A50 ...
Начинка смартфона Galaxy A50 Компания Samsung выпустила смартфон с емким аккумулятором. Приписывают Galaxy A50 тыльную камеру, состоя...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Trust LABAN GXT 188 RGB Black. Игровая мышка с кнопками, подсветкой и сенсором PMW3360Обзор Trust LABAN GXT 188 RGB Black. Игровая мышка с кнопками, подсветкой и сенсором PMW3360
Обзор Prestigio Wize PMT3096 3G. Недорогой 9.6 планшет с IPS-экраномОбзор Prestigio Wize PMT3096 3G. Недорогой 9.6 планшет с IPS-экраном
Обзор NEOVIMA NEOSIDE SAFEBAG. Защищенная поясная сумкаОбзор NEOVIMA NEOSIDE SAFEBAG. Защищенная поясная сумка
Обзор плюсов и минусов смартфона Xiaomi Mi Max 3 4/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Xiaomi Mi Max 3 4/64GB
Обзор Digma DCI-300. Преобразователь напряжения для автомобиляОбзор Digma DCI-300. Преобразователь напряжения для автомобиля
Предварительный обзор LG UltraGear 27GL8...
Предварительный обзор LG UltraGear 27GL8На выставке CES 2019 показали много интересных железок, которые кому-то будут интересны. В частности, ком...
Обзор goodreads. Ищем книги...
Обзор goodreads. Ищем книгиВ последнее время читать стало модно – пользователи стали активнее читать электронные книги, бумажные вар...
Предварительный обзор Dell Latitude 7400...
Предварительный обзор Dell Latitude 7400Многие пользователи уверены в том, что ноутбуки нужны исключительно для развлечений, для просмотров фильм...
Обзор Horizon. Нестандартный раннер...
Обзор Horizon. Нестандартный раннерХороших казуальных игр довольно мало и они попадаются на газа довольно редко. Я уже не раз говорил о том,...
Предварительный обзор Acer TravelMate X3...
Предварительный обзор Acer TravelMate X3Многие пользователи привыкли к тому, что на рынке есть MacBook Air для путешествий и мобильности, есть бо...
Предварительный обзор Cougar Phontum Ess...
Предварительный обзор Cougar Phontum EssИгровая периферия давно перестала быть просто устройством передачи информации — это лет десять назад мы п...
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019...
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019Разработчикам мобильных телефонов крайне тяжело в последнее время, ведь им нужно постоянно работать над т...
Обзор Шагомер. Считаем шаги...
Обзор Шагомер. Считаем шагиВ повседневной жизни мы часто забываем о том, что нам нужно двигаться и заниматься хоть какой-то физическ...
Предварительный обзор Cougar Puri RGB. М...
Предварительный обзор Cougar Puri RGB. МВ последнее время механические клавиатуры стали невероятно популярными среди геймеров. Причин тому сразу ...
Обзор Spinny Gun. Необычная стрельба...
Обзор Spinny Gun. Необычная стрельбаМне всегда нравились интересные и необычные игры, которые могут подарить новые эмоции и ощущения от игров...
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетно...
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетноКомпания Chuwi, о которой мы уже не первый раз слышим, анонсировала свой очередной продукт под названием ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма Большая часть современных казуальных игровых проектов копируют уже успешные идеи других студий и разработ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor