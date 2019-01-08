Игровой смартфон Nubia Red Magic Mars готовится к выходу

Компания Nubia объявила о том, что игровой смартфон Red Magic Mars появится в международной продаже (в США и Европе) уже 31 января. Новинку оснастили чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6/8/10 ГБ оперативной памяти LPDDRX4, комбинированной системой охлаждения, игровыми кнопками на корпусе, усилителем и звуковой системой DTS 7.1, 6 дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, 16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3800 мАч с быстрой зарядкой и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с оболочкой Redmagic OS 1.6. Толщина смартфона равна 9,85 мм, а масса – 193 г. Младшая версия будет стоить 400 долларов.