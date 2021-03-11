Игровой смартфон Nubia RedMagic 6 Pro появился в продаже

Компания Nubia дала старт продажам игровых смартфонов Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro, которые были представлены на прошлой неделе. Стандартный RedMagic 6 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 588 долларов, с 12/128 ГБ в 634 долларов, а с 12/256 ГБ – 680 долларов. За RedMagic 6 Pro с 12/128 ГБ просят 680 долларов, RedMagic 6 Pro с 12/256 ГБ – 741 доллар, а за 16/256 ГБ – 819 долларов. Наконец RedMagic 6 Pro Special Edition с прозрачной задней панелью и 16/256 ГБ стоит 865 долларов, а с 18/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти – 1020 долларов. Напомним, что главной особенностью новинок стал топовый процессор Snapdragon 888 и 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 165 Гц.