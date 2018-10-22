Игровой смартфон ROG Phone

Компания ASUS выпустила прочный и недорогой смартфон. Аппарат предлагает 6” AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ с минимальным временем отклика и HDR, разогнанный чипсет Snapdragon 845 с частотой 2,96 ГГц и продвинутой системой охлаждения GameCool, стереодинамики с усилителями NXP 9874, аккумулятор на 4000 мАч с Quick Charge 4+, сенсорные курки Airtrigger с «тактильной обратной связи» и особый геймерский дизайн с комбинированным разъемом для зарядки на левом торце.Стоимость смартфона составит 69900 тысяч рублей.