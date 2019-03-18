Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 засветился на фото

Сетевые источники поделились живыми фотографиями игрового смартфона Black Shark 2, за разработку которого отвечает соответствующее подразделение компании Xiaomi. Судя по снимкам, нас ждет привычный дизайн без вырезов и с тонкими рамками сверху и снизу. Аппарат должен получить топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти, «киберспортивный аккумулятор» с большим запасом циклов заряда/разряда, систему жидкостного охлаждения Liquid Cooling 3.0 с тепловой трубкой и встроенный под экран сканер отпечатков пальцев. Официальная презентация устройства запланирована на 18 марта.