Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3 получит тройную камеру

Игровой смартфон Black Shark 2 совсем недавно появился в продаже в Китае, а Xiaomi уже работает над третьим поколением. Это подтверждают появившиеся сегодня в сети эскизы устройства. Аппарат получит либо широкий вырез, в как Xiaomi Mi 8, либо небольшой каплевидный, как у Xiaomi Mi 9. Задняя панель будет похожа на Black Shark 2, но двойную камеру, скорее всего, заменит тройная. По крайне мере, патентная заявка во Всемирной организации интеллектуальной собственности была зарегистрирована еще в прошлом году. Предполагается, что Black Shark 3 получит времяпролетную камеру ToF.

Напомним, что Black Shark 2 оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 240 Гц, поддержкой HDR и технологией Magic Press, распознающей до семи уровней силы нажатия, двойной основной камерой на 48 и 12 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт, чипсетом Snapdragon 855, 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, подэкранным сканером отпечатков пальцев, системой охлаждения с теплоотводной трубку и пластиной с жидкостным охлаждением, а также ОС Android 9.0 Pie. Оригинал обзора: https://megaobzor.com/Smartfon-Xiaomi-Black-Shark-2-poluchil-ekran-AMOLED-s-chastotoi-240-Gc.html