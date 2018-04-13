Игровой смартфон Xiaomi Black Shark оценен в 475 долларов

Компания Xiaomi представила свой первый игровой смартфон, который получил название Black Shark. Новинку оснастили 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью в 550 кд/м2, процессор Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, аккумулятором на 4000 мАч, двойной основной камерой на 12 и 20 Мп с диафрагмой F/1.75, а также 20 Мп фронтальной камерой. Отметим подключаемый фирменный контроллер Xiaomi с аккумулятором, специальную кнопку для высокопроизводительного режима и уникальную систему жидкостного охлаждения. Новинка появится в продаже 30 апреля по цене 475 и 555 долларов соответственно. Контроллер обойдется в 30 долларов.