Игровой смартфон Xiaomi Black Shark показался на рендерах

В сети появились довольно качественные изображения игрового смартфона Black Shark, разрабатываемого подразделением компании Xiaomi. Судя по рендерам, аппарат выполнен в духе портативной игровой консоли – обратите внимание на игровые контроллеры, джойстики слева и справа от экрана и курки по углам. Что до технических характеристик, то смартфону прочат дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ флэш-памяти и операционную систему Android 8.0 Oreo. Официальный анонс Black Shark ожидается 13 апреля.