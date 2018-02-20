Игровой смартфон Xiaomi Black Shark получит Snapdragon 845

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu появились сведения об игровом смартфоне Xiaomi Black Shark, который создается подразделением Nanchang Black Shark Technology. Сообщается, что аппарат получит топовый процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти (скорее всего, на рынок выйдет аппарат с большим объемом ПЗУ), дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и операционную систему Android 8.0. Когда смартфон будет анонсирован и каким будет его коммерческое наименование, пока не сообщается.