Игровой смартфон Xiaomi Black Shark получит процессор Snapdragon 845

Компания Xiaomi официально подтвердила использование топового чипсета в игровом смартфоне Black Shark, который разрабатывается силами подразделения Nanchang Black Shark Technology. Также аппарат получит Shark Space – аналог Game Center в iPhone. Приложение позволит пользователям играть с друзьями в сетевых многопользовательских играх. Что до остальных характеристик, то смартфону прочат дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ флэш-памяти и операционную систему Android 8.0 Oreo. Официальный дебют Xiaomi Black Shark может состояться уже 27 марта одновременно с презентацией Xiaomi Mi Mix 2S.