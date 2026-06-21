Игровую гарнитуру Acer OHW201 оценили в 7 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент проводных игровых гарнитур ультрабюджетной моделью Acer OHW201, цена которой на дебютном китайском рынке составила 49 юаней или около 7,5 доллара. Новинка характеризуется 40-миллиметровыми динамическими излучателями, логотипом производителя на каждой чашке, закрытой конструкцией с высокой звукоизоляцией, конструкцией с двойным оголовьем для равномерного распределения нагрузки на голову, комплектным всенаправленным микрофоном, улавливающим звук со всех направлений и классической черной расцветкой корпуса. Наушники уже доступны для покупки на местной платформе JD.com.

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