In Win 928 поражает своими размерами

Официально представлен новый компьютерный корпус In Win 928 формата Super Tower. Это настолько громадная штука, что сюда можно поставить видеокарту длинной 480 миллиметров. Стоит отметить, что таких нет в природе и пространство оставили на всякий случай, вдруг вы помпу для водяной системы охлаждения решите поставить. Внутри действительно много пространства, а боковая панель условно открытая — стеклянная панель с громадными зазорами поставлена исключительно в декоративных целях. Стоимость корпуса пока что не называют, но он точно будет дорогим, ведь подобных решений на рынке просто нет. Да и это корпус для энтузиастов, а для них всегда дороже все получается. Зато теперь вы сможете собрать игровую систему любой сложности.