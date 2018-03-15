In-Win WinBot Sphere Chassis скоро появится в продаже

На Computex 2017 In-Win продемонстрировала свою концепцию корпуса PCS WinBot. Как теперь выясняется, они будут продавать их, вероятно, в очень небольшом количестве.«Корпус» будет иметь два варианта цветового исполнения, красный и зеленый, и каждый будет будет иметь тираж всего в 3 единицы. Выпуск - 28 марта, а ожидаемая цена продажи - 398 000 иен без учета налогов, что составляет чуть более 3700 долларов США или 3500 евро.

В него можно установить четыре 3,5-дюймовых диска и восемь 2,5-дюймовых SSD-накопителей, поддерживает установку видеокарты длиной до 340 мм и 180 мм в высоту. Вентиляторы охлаждения 120 мм × 3 спереди, 120 мм × 2 сзади, радиаторы до 360 мм в передней части. Корпус поставляется в деревянном ящике размером 920 x 720 x 720 мм и весит 51 кг.